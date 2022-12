Naomi Martino rejoint le prestigieux collège culinaire de France

La chocolatière guadeloupéenne, Naomi Martino, est désormais membre du collège culinaire de France. La Maison Martino a reçu l'appellation "Producteurs artisans de qualité" dans la catégorie chocolatier torréfacteur.

Guadeloupe La 1ère •

Naomi Martino finit l'année 2022 en beauté. La chocolatière guadeloupéenne a rejoint le collège culinaire de France, une distinction qui confirme la parfaite maîtrise de son savoir-faire.

Outre le restaurant L'atelier de Joël Robuchon à Gustavia (Saint-Barthélemy), la Maison Martino est le seul établissement basé en Outre-mer à intégrer le cercle des Producteurs artisans de qualité, dans la catégorie chocolatier torréfacteur.

La maître-chocolatière a installé son laboratoire à Capesterre Belle-Eau, pour mieux se consacrer à la création de produits de qualité qui soient une véritable carte de visite de la Guadeloupe. La jeune femme milite également pour la relance de la culture du cacao dans l’archipel.

Il s'agit là d'une nouvelle distinction pour Naomi Martino, après avoir été classée parmi les 50 meilleurs chocolatiers au monde, en 2014.

Un prestigieux cercle

Le collège culinaire de France a été fondé en 2011 à l’initiative de quinze chefs de renom, aujourd'hui il est coprésidé par Alain Ducasse et Alain Dutournier. L'objectif est de représenter, promouvoir et transmettre l’identité de la cuisine française. Les membres sont engagés activement pour une cause : faire de l’artisanat et de la diversité culinaires, une alternative durable face à l’industrialisation et la standardisation de l’alimentation, de la restauration et de la production. Ce collectif d’artisans indépendants compte 3 000 membres en France. Parmi eux 2 000 sont restaurateurs et près de 110 métiers de l’artisanat culinaire sont aussi représentés. Depuis 2014 l’association a créé une nouvelle appellation, primant cette fois-ci les “Producteurs artisans de qualité”.

Par ailleurs, La Kaz Ô Zépices, située à Petit-Bourg, a également été reconnue par le collège culinaire de France cette année dans la catégorie producteur d'épices. Le patron Didier Boismoreau produit et transforme des épices biologiques haut de gamme.