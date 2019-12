Nombreux hommages après l'annonce du décès de Geoffroy Robert

Geoffroy Robert est considéré comme le père de la natation guadeloupéenne. C’est lui qui a sorti la discipline de sa confidentialité en la faisant rentrer dans la modernité. C'est un hommage unanime qui lui est rendu aujourd'hui

Daniel Marius

Jean Yves Frédéric, l’ex champion de la Guadeloupe et champion de France de Nation,

Les réactions sont nombreuses.

C’était un éducateur dans l’âme qui aura formé jusqu’à son dernier souffle des générations de champions et aura contribué à façonner la renommée de la natation guadeloupéenne….

Il a oeuvré avec conviction afin de promouvoir le développement de sa discipline et laisse une marque indélébile à la natation guadeloupéenne.

Tout au long de ses 27 ans passées à la tête de la natation guadeloupéenne, Geoffroy Robert a formé plusieurs générations de nageurs et sorti de grand champion.Il s'est éteint à quatre-vingts ans, succombant ce lundi à une crise cardiaque.Geoffroy Robert était aussi, président de la ligue régional de sauvetage et de secourisme de la Guadeloupe. Membre fondateur du "Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre". président des "amis de la natation", mais aussi de l’association des cadres techniques de haut niveau de la Guadeloupe. L’homme était instructeur national de secourisme, Chevalier de la légion d’honneur et médailles d’or de la jeunesse et sports….Jean Yves Frédéric a été durant des années le porte drapeau de la natation guadeloupéenne. Il a connu ses heures de gloire au niveau international sous la houlette de Geoffroy Robert. Ce matin, il se dit très touché et très attristé par la mort de ce dernier. Un homme qui a occupé une large place dans sa vie.Pour Alain Sorez, le président du CROSGUA, c’était un grand sportif, un dirigeant visionnaire et un ardent défenseur des îles de l’Archipel de Guadeloupe. Alain Morvany du comité directeur de la ligue guadeloupéenne de football parle d’un homme vrai, un travailleur acharné, un dirigeant engagé qui a donné naissance à la natation moderne et fait bouger les lignes de l’action des cadres du sport guadeloupéen.Coté politique, Josette Borel Lincertin, la présidente du Conseil Départemental perd un ami avec lequel elle partageait une identité insulaire, lui de La Désirade, et elle de Marie-Galante.Pour elle,Pour sa part, le sénateur de la Guadeloupe Dominique Théophile, considère que la Guadeloupe a perdu un grand homme.