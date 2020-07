La tentative de suicide évoquée lundi serait en fait un matricide

On avait parlé d'un suicide sur le parking de Destreland mais après enquête, le Procureur de la République a requalifié l'affaire. Il parle désormais d'une tentative d'assassinat d'une mère de famille par sa fille mineure sur le parking de Destreland

Le parquet de Pointe à Pitre a ouvert ce jour une information judiciaire du chef de tentative d'assassinat contre une jeune fille, mineure née en 2005, lycéenne a qui il est reproché d'avoir volontairement et avec préméditation tenté de donner la mort par arme à feu à sa mère, âgée de 39 ans.



Un acte vraissemblablement volontaire



La victime toujours entre la vie et la mort

L'information diffusée ce lundi n'avait pas manqué de choqué plus d'un. Elle faisait état d'une tentative de suicide sur le parking du Centre commercial de Destrellan.Dès cet instant, les enquêteurs avaient voulu comprendre les circonstances dans lesquelles l'acte s'était déroulé. Une enquête qui a conduit le Procureur de la République requalifier l'affaire. Il met en cause directement la fille de la victimeL'enquête confiée à la brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie de Pointe à Pitre a permis d'écarter l'hypothèse du suicide au profit de celle d'un acte vraisemblablement volontaire et prémédité de la fille de la victime également présente dans le véhicule.L'arme à feu utilisée se trouvait jusque là au domicile familial, sans autorisation.La mineure a été mise en examen ce jour par une juge d'instruction du pôle criminel du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre puis elle a été présentée à la juge des libertés et de la détention de la juridiction qui l'a placée en détention provisoire.Les investigations vont se poursuivre pour comprendre les motifs de ce passage à l'acte et préciser les circonstances et le contexte familial dans lesquels ces faits ont été commis.Depuis lundi, la mère de famille est entre la vie et la mort et son pronostic vital demeure engagé.Pour ceux qui la connaissent, cette jeune femme est une infirmière particulièrment attachée à son métier et à ses patients dont la vie a toujours été marqué par un courage une volonté sans faille.