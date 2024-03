Nou Kat Sé Yonn : une nouvelle association de défense des intérêts des îles du Sud

Parce que la continuité territoriale n’est qu’un vain mot, du point de vue des populations des îles du Sud (Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, La Désirade et Marie-Galante), des personnalités ont créé l’association Nou Kat Sé Yonn. Le but est d’inciter les autorités et les collectivités locales à répondre aux besoins de ces territoires, doublement insulaires. Parmi les plaies pointées du doigt : l’absence de médecin à La Désirade.

Un nouveau collectif a été créé dans le but de défendre les intérêts des populations des îles du Sud, à savoir Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, La Désirade et Marie-Galante. Son nom est Nou Kat Sé Yonn (NKSY). Ses membres affirment qu’il existe un avenir possible pour ces territoires, victimes de la double insularité. Mais ils éprouvent un sentiment d’exclusion.

NKSY a organisé une conférence de presse, hier (mercredi 13 mars 2024), à Grand-Bourg, afin de présenter leur but et aborder deux questions : l’offre de soins et l’inefficacité des "solutions empiriques" dans les îles du Sud. Pour l’association, la nécessité de nouvelles perspectives, tenant compte des spécificités locales, est évidente et urgente.

La Désirade, en particulier, est un désert médical. Les patients dépendent donc de la navette maritime qui relie l’île à la Guadeloupe continentale et de l’hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 971, dépêché sur place, pour les cas urgents. Mais plusieurs personnes ne peuvent pas être prises en charge simultanément, dans ces conditions.

Les acteurs de NKSY ont évoqué des faits dramatiques où des personnes ont perdu la vie, faute de soins, selon eux.

Les élus des îles du Sud, les présidents des collectivités régionale et départementale et les députés de Guadeloupe étaient invités. Olivier Serva, notamment, a fait le déplacement :

La continuité territoriale inter-îles, c’est de la responsabilité de la Région Guadeloupe (il faut bien le dire), pas de l’Etat ! Mais, enfin, il faut quand même que toutes ces institutions se parlent, pour mettre les moyens et soulager la souffrance de ces hommes et ces femmes, qui sont des Guadeloupéens à part entière. Olivier Serva, député de la 1ère circonscription de la Guadeloupe

Bernard Leclaire, le président coordonnateur de l’association Nou Kat Sé Yonn était l’invité de Jérôme Boecasse, dans le journal télévisé "Guadeloupe Soir" du mercredi 13 mars 2024.

Ce cofondateur du NKSY aspire à une plus grande transparence, quant à ce que rapportent les îles du Sud, en termes d’impôts et de taxes et, par ailleurs, concernant les budgets investis au profit de ces territoires.

Tout est urgent, mais il y a particulièrement la santé puisque, depuis fin 2022, La Désirade n’a pas de médecin du tout (...). La continuité territoriale ne se fait pas. Au niveau de la Corse, vous avez 187 millions d’euros versés par an depuis 2009 et, notamment, une rallonge de 40 millions. Il n’y a rien pour nous, à part un petit défraiement que donne la Région pour quelques passagers (...). On est en train de quémander et on en a marre de quémander ! Bernard Leclaire, président coordonnateur de l’association NKSY