Un nouveau directeur pour la Faculté des lettres et sciences humaines de Saint Claude

C’est une époque nouvelle qui s’ouvre pour le DPLSH avec l’élection d’un nouveau directeur. Pascal Nanou professeur de littérature devient directeur avec une équipe et un projet.

R. Ponnet •

Pascal Nanou, Directeur du DPLSH de Saint Claude

A Saint-Claude entre l’IUT et le département des langues et sciences humaines, il ya presqu’un millier d’étudiants. Une petite communauté qui a donc vu son année s’interrompre. La reprise des cours devrait se faire en septembreA peine élu par ses pairs, Pascal Nanou professeur de littérature le nouveau directeur compte sur toute l'équipe pour mettre en oeuvre le projet qui a porté son élection.Ces enseignants et chercheurs de Saint-Claude veulent faire briller la future faculté des lettres et sciences humaines dans toute la Caraïbe