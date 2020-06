Nouveau protocole sanitaire pour les écoles

Il est finalement tombé dans le courant de l'après-midi. Le ministère de l'éducation national a publié le nouveau protocole sanitaire qui va permettre d'accueillir les élèves le 22 juin prochain.

Olivier Lancien •

Consultez le nouveau protocole sanitaire

Attendu pour le début de la semaine, puis pour mercredi matin, c'est finalement dans le courant de l'après-midi que le nouveau protocole sanitaire a été publié sur le site du ministère de l'éducation nationale Un nouveau texte qui n'est pas remanié en profondeur par rapport au précédent, mais qui contient des modifications substantielles. Elles permettent de passer de 15 élèves maximum par classes au double.La distanciation physique a été assouplie. Désormais il ne faut plus qu'un mètre latéral d'écart entre chaque élèves des écoles élémentaires, et au collège. Pour les enfants de la maternelle, aucune règle de distanciation n'est imposée pour une même classe. Le lavage des mains reste essentiel. Le port du masque pour les enseignants n'est plus obligatoire dès lors qu'ils sont à plus d'un mètre de leur auditoire. Les salles de classes doivent être ventilées régulièrement.Les sens de circulation reste en vigueur. Les parents pourront pénétrer dans l'enceinte de l'établissement mais seulement munis de masques et après lavage des mains. Le nettoyage des sols et des surfaces se fait une fois par jour. Les surfaces fréquemment touchées, comme les portes, les poignets de porte... doivent être désinfectées. Les aires de jeux, les objets de jeux sont nettoyés au moins une fois par jour.Pour les réfectoires ou les restaurants scolaires, cette désinfection se fait après chaque service.

Protocole sanitaire opérationnel pour le 22 juin