Nouvelle journée de mobilisation dans l’éducation nationale

Ce lundi, de nombreux collèges et lycée sont bloqués. La FSU maintient la pression pour faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites mais aussi sur les moyens humains alloués à l'aAcadémie. Des lycéens ont aussi protesté contre les conditions de mise en oeuvre du nouveau bac

Guadeloupe La 1ère •

©guadeloupe

Valerie Francius Figuière professeur d’histoire-géographie

La grève dans l’Education Nationale se poursuit avec le même mot d'ordre pour la fermeture des établissements. La FSU en appelle même au blocage du rectoratOutre le projet de reforme des retraites il s’agit de contester la reforme et la mise en œuvre des épreuves du contrôle continu pour les lycéens de première.C'est d'ailleurs ce qu'une centaine d'entre eux a voulu clamer ce lundi matin, lors d'une manifestation qui les a conduits du lycée Félix Proto de Providence au Rectorat à Dothémare.Mais la mobilisation pose aussi le problème du rattrapage des heures de cours non effectuées.Pour Valerie Francius Figuière professeur d’histoire-géographie dans un collège, la question se pose et reste une préoccupation pour les enseignants, même s'ils ont appris à s'adapter aux situations qui peuvent se poser au cours d'une année scolaire.