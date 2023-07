Ô Guadeloupe: une eau locale ultrafiltrée et reminéralisée dans des contenants végétaux

Ce matin l'entreprise éco-consciente Bio With You a inauguré un éco-concept inédit basé sur deux solutions environnementales innovantes.

Gwénaelle SEXTIUS •

En activité depuis déjà deux ans, l'entreprise Bio With You, qui propose la création de contenants en matières végétales, a présenté deux solutions innovantes ce matin à Capesterre belle-eau.

La première solution éco-consciente, une unité de production d’eau accessible à tous, une eau locale, ultra-filtrée et reminéralisée à 20 centimes le litre.

La seconde solution éco-consciente, des contenants végétaux, réutilisables, sans perturbateur endocrinien et fabriqués à Jaula au Lamentin.

Représentant une unité de production de 2000m2, installé sur un site de 5300 m2, Bio With You est une réponse écologique contre l'utilisation du plastique pétrochimique.

Bouteilles, flacons, pots, cups et bouchons, les écoproduits de Bio With You sont réalisés sur-mesure. Utilisant comme matière première de la noix de coco, de l'argile, mais aussi de la bagasse de canne à sucre, ces contenants sont entièrement biodégradables, bouchons et étiquettes compris.

Sous l’œil de nombreux élus, acteurs économiques de l’archipel et de Miss France, marraine du projet, les développeurs ont rappelé leur volonté d’apporter une solution éco consciente au problème de distribution d’eau en Guadeloupe.

Selon Inovaya, co-créateur de ce système d’ultrafiltration et de reminéralisation, l’eau à disposition est entièrement saine et sans chlordécone.

De quoi faire la fierté de la municipalité de la commune de Capesterre belle-eau, partenaire du projet et première ville à être équipée d’unité de distribution comme celle-ci.

Les premières unités de filtrage et de distribution devraient être livrées en septembre prochain.