L'obésité et le surpoids, des enjeux majeurs de santé publique

Et face à cette réalité préoccupante, des acteurs sociaux travaillent à sensibiliser la population afin de déclencher une prise de conscience capitale pour le bien-être des générations futures. Ils optent d'ailleurs pour une pédagogie par le jeu afin de péreniser cette sensibilisation

Le principe est clair : Pour enrayer la courbe toujours ascendante, il faut en priorité s'intéresser au comportement alimentaire et à l'hygiène de vie des jeunes publics. il faut donc mettre en place une stratégie de travail pour informer les enfants sur la nutrition dès l'école primaire, afin de lui donner les bases d'une alimentation variée et de qualité et l'aider ainsi à mieux se nourrir.C'est dans cette optique que l'Association Prévoyance Créole (APC), dont la vocation est de contribuer à la prévention en matière de santé, a décidé de soutenir et financer le projet éducatif de l'Instance Régionale d'Éducation et de Prévention de la Santé (IREPS) : « Les Nutri-Héros, en route vers ta santé », un jeu destiné aux scolaires, sur le rapport entre nutrition et santé.