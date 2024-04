Octroi de mer et aéroport Maryse Condé : les deux motions adoptées à l'unanimité par les élus régionaux

Pour la 3ème plénière régionale de l'année, deux motions relatives à l'avenir de l'octroi de mer et à la dénomination de l'aéroport au nom de Maryse Condé, étaient à l'ordre du jour. Deux thématiques retenues par l'exécutif pour une expression politique forte des élus, sur une position partagée des acteurs de la Guadeloupe. Les deux motions ont été adoptées à l'unanimité.

Au programme de cette 3ème plénière l'adoption par les élus d'une position commune sur deux thèmes importants pour les Guadeloupéens.

Premier acte : l'avenir de l'octroi de mer

La Région Guadeloupe énonce à travers la motion 4 principes fondamentaux qui doivent fonder toute velléité de faire évoluer le dispositif actuel :

1- Principe du maintien de l’octroi de mer : la taxe et son produit doivent rester sous autorité de gestion de la Région Guadeloupe et au service du développement du territoire.

2- Toute évolution en vue de l’optimisation du dispositif doit :

Émaner de besoins formulés par les acteurs guadeloupéens eux-mêmes

Donner lieu à une étude d’impact préalable et démontrer les avantages qu’elle procure au territoire.

3- Le calendrier imposé par l’Etat est

Anormalement précipité,

Fait peser d’importants risques sur un écosystème aux équilibres délicats maîtrisés par la Région Guadeloupe,

Incompatible avec le calendrier européen.

4- La perspective de l’inscription d’une « réforme » en projet de loi de finances est à rejeter compte tenu du risque de passage en force (article 49.3 de la Constitution). Un passage en force par ordonnance doit aussi être écarté. Seule une loi spécifique effectivement débattue pourrait être envisagée, dans le seul cas où une évolution de la loi actuelle serait approuvée par la Région Guadeloupe.

Deuxième acte : la dénomination de l'Aéroport International Maryse Condé

À travers une motion, les élus régionaux souhaitent officialiser la proposition de dénomination de l’Aéroport International Guadeloupe Pôle Caraïbes en Aéroport International Guadeloupe Pôle Caraïbes Maryse Condé.

Une motion inspirée par la reconnaissance internationale de Maryse Condé, grande figure littéraire et de pensée, disparue le 2 avril 2024, et dont l’œuvre à su inspirer, ici en Guadeloupe et sur tous les continents les valeurs humanistes et secouer les consciences.