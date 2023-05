Ordination de Mgr Guiougou : le diocèse retient le vélodrome de Gourdeliane comme lieu pour cet évènement

Le diocèse de Guadeloupe a tranché : la messe d’ordination épiscopale de Monseigneur Philippe GUIOUGOU se tiendra au vélodrome de Gourdeliane, à Baie-Mahault, le dimanche 9 juillet 2023. Le lendemain, une autre célébration marquera l’entrée solennelle et officielle du nouvel évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, en sa cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe.

Guadeloupe La 1ère •

8000 personnes – des fidèles, des Guadeloupéens croyants ou pas, des représentants des autorités civiles, politiques et du monde associatif – sont attendues pour assister à la messe d’ordination épiscopale de Monseigneur Philippe Guiougou, nouvel évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre.

C’est ainsi que le diocèse de Guadeloupe a retenu le vélodrome de Gourdeliane, à Baie-Mahault, comme lieu d’organisation de cette grande célébration. Le plus important, pour cette instance et la communauté catholique de l’archipel, est de permettre au plus grand nombre d’y participer.

Cet évènement doit se tenir le dimanche 9 juillet, à 16h30, sous la présidence de Monseigneur David Macaire, archevêque de la province des Antilles et de la Guyane. Ce dernier sera assisté des co-consécrateurs, Monseigneur Santiago de Wit Guzman, nonce apostolique de la Caraïbe et Monseigneur Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis. De nombreux archevêques et évêques de la Caraïbe et de l’Hexagone seront également présents, de même que les prêtres, diacres, religieux et religieuses de toutes les îles de Guadeloupe (Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade), ainsi que de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour l’occasion, la cathèdre, le siège de l’évêque dans sa cathédrale, sera transportée sur le lieu de l’ordination épiscopale, permettant ainsi au nouveau Pasteur de prendre pleinement possession de son siège épiscopal en tant qu’évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. Diocèse de la Guadeloupe

Des voix s’étaient élevées pour revendiquer l’organisation de l’ordination à la cathédrale de Basse-Terre.

Sur ce point, l’Eglise catholique entend respecter la tradition.