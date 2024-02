Ordre national du mérite : des insignes remis à Fabienne Youyoutte et Victor Jean-Noël

Deux personnalités guadeloupéennes se sont vues remettre les insignes de l’Ordre national du mérite, samedi dernier (le 3 février 2024) : Fabienne Youyoute et Victor Jean-Noël. À l’occasion de son passage dans l’archipel, le président de l’association nationale des membres de l’Ordre, Patrick Sandevoir, leur a personnellement remis leurs médailles. Il a ainsi reconnu et récompensé leur implication au service de la communauté.

L’instant était solennel, samedi après-midi, à la résidence départementale du Gosier. Devant une salle comble, composée de personnalités politiques, économiques, artistiques, ainsi que de proches, Fabienne Youyoutte a reçu sa médaille ; une décoration qui témoigne de l’engagement de cette femme, dans ce qu’elle entreprend.

Justement, il s’agit bien d’une entrepreneuse, mais aussi d’une passionnée. La cheffe d’entreprise, s’est dûment formée, si bien que la pâtisserie, la chocolaterie et l’art de confectionner des glaces n’ont plus de secrets pour elle. Son choix a été de révéler les saveurs des fruits du pays Guadeloupe, au sein de son enseigne "Les Désirs du Palais", créée en 2004. Son talent lui a valu d’obtenir plusieurs prix, dont celui de Meilleur Artisan de France en 2019.

Fabienne Youyoutte s’est montrée humble, fière et reconnaissante, notamment envers les personnes avec qui elle travaille au quotidien, qu’elle associe à cette distinction.

Cette médaille représente beaucoup pour moi. Le travail que je fais est reconnu et, pour moi, c’est une fierté... pour moi et pour mon équipe aussi ! Je suis fière du parcours et de la reconnaissance.