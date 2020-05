Les orthophonistes de Guadeloupe tirent la sonnette d’alarme pour être pris en compte par l’Etat

La pratique même de leur métier est menacée et aucun équipement de sécurité n’a été prévu pour ces professionnels de santé. Pas de masque, pas de gel hydro-alcoolique et aujourd’hui, une inquiétude quant à la réouverture des cabinets.



Ch. Martial •

Ellène Ezelin est présidente de l’URPS

Geneviève Pommier présidente du syndicat des orthophonistes de Guadeloupe

Ils traitent les difficultés de langage et autres fonctions cognitives. Les orthophonistes sont des professionnels de santé mais depuis le 18 mars dernier, leurs cabinets ont été fermés avec une possibilité de télé soin quand cela était possible.Aujourd’hui, alors que l’autorisation de rouvrir les cabinets a été donnée, et après de demandes auprès de l’Agence Régionale de Santé, les 132 orthophonistes de Guadeloupe n’ont pas reçu le matériel nécessaire à la reprise.Ellène Ezelin est présidente de l’URPS (Union Régionale des professionnels de santé libéraux) OrthophonistesLes orthophonistes se sentent comme les grands oubliés de ce déconfinement. Pourtant leur pratique est essentielle dans bons nombres de prises en charge médicalesEn poussant un cri d’alarme, les orthophonistes espèrent qu’ils seront entendus et cela dans l’intérêt de la population.Geneviève Pommier est la présidente du syndicat des orthophonistes de GuadeloupeEn attendant la livraison des masques promis par l’ARS, les orthophonistes ont pris à leur charge leurs équipements sanitaires et ont ainsi pu rouvrir leur cabinet.

Les orthophonistes de Guadeloupe face au COVID 19