Ouragan Béryl : l'appel aux dons de la Croix Rouge, déjà mobilisée auprès des sinistrés des Grenadines

Chargement d'un navire pour acheminement de produits d'urgence aux sinistrés de l'ouragan Béryl, dans les îles de Saint-Vincent et les Grenadines et Grenade - 05/07/2024.

La PIRAC de la Croix Rouge française intervient depuis la semaine dernière, auprès des sinistrés de l’ouragan Béryl, dans les Grenadines. Avec la collaboration des Forces armées des Antilles, 400 kits familles ont été acheminés sur place, pour être distribués aux plus vulnérables, des habitants privés de tout et, pour beaucoup, sans abri. Chacun peut contribuer à ces actions de solidarité, via un don. Le lien pour participer est accessible ci-dessous.

La Plateforme d’intervention régionale Amériques-Caraïbes (PIRAC) de la Croix-Rouge française et les Forces armées aux Antilles (FAA) poursuivent leurs efforts pour venir en aide aux sinistrés des îles de Saint-Vincent et les Grenadines et Grenade, durement touchées par l’ouragan de catégorie 4 Béryl, le 1er juillet 2024. Chargement d'un navire pour acheminement de produits d'urgence aux sinistrés de l'ouragan Béryl, dans les îles de Saint-Vincent et les Grenadines et Grenade - 05/07/2024. • ©Forces armées des Antilles Une première livraison de produits de première nécessité est partie depuis un entrepôt de stockage prépositionné de la Croix-Rouge, situé en Martinique ; d’ores et déjà, 200 kits familles ont été distribués aux populations privées de tout depuis le passage du phénomène cyclonique. 200 autres kits ont pris la même direction hier (lundi 8 juillet) et sont en cours d’acheminement vers Carriacou, île "rasée" par la catastrophe en l’espace de 30 minutes. Chargement d'un navire pour acheminement de produits d'urgence aux sinistrés de l'ouragan Béryl, dans les îles de Saint-Vincent et les Grenadines et Grenade - 05/07/2024. • ©Forces armées des Antilles Ces lots comprennent des kits abri, des kits cuisine, des kits hygiène, des couvertures, des bâches, des seaux, ou encore des moustiquaires. Chargement d'un navire pour acheminement de produits d'urgence aux sinistrés de l'ouragan Béryl, dans les îles de Saint-Vincent et les Grenadines et Grenade - 05/07/2024. • ©Forces armées des Antilles Béryl, premier ouragan de la saison cyclonique 2024, s’est révélé exceptionnellement précoce et puissant. Les Grenadines ont été ravagées et 7 morts sont à déplorer sur place. Les habitants y ont été laissés sans eau, sans électricité, ni réseau de communication ; une grande partie est aujourd’hui sans toit.

Le lendemain des ravages infligés dans ces îles, l'ouragan a même été relevé en catégorie 5, avec des vents allant jusqu'à 270 km/h. Un autre dispositif sur le plus long terme est à prévoir, pour succéder à l'aide d'urgence déployée, selon les acteurs de la Croix Rouge. Ainsi, un appel aux dons a été lancé dans les Antilles françaises, dès la semaine dernière. Pour répondre au plus près des besoins des personnes impactées par cette catastrophe, nous avons besoin de dons financiers et ne pouvons pas accepter de dons en nature. Croix Rouge Française Chacun peut faire un don en faveur des actions de la PIRAC > en cliquant ici. Les actions de solidarité envers les pays du Sud des petites Antilles se multiplient, depuis les autres territoires de la Caraïbe. Les dégâts sont tels, sur place, qu'elles sont plus que nécessaires.

Solidarité Beryl à Saint-Barthélemy : Les larmes de Kelly, capitaine Grenadien venu embarquer 7 tonnes de vivres supplémentaires pour les Grenadines – 06/07/2024. Chargement d'un navire pour acheminement de produits d'urgence aux sinistrés de l'ouragan Béryl, dans les îles de Saint-Vincent et les Grenadines et Grenade - 05/07/2024. • ©Forces armées des Antilles

