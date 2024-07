Solidarité Beryl à Saint-Barthélemy : "il y a une solidarité énorme qui s'est réveillée", 4 tonnes de vivres sont parties pour les Grenadines

Partager :

Plus de 4 tonnes de vivres, fournitures et vêtements ont été chargées ce matin sur la vedette des douanes DF 38 Sualouiga à destination de Saint-Vincent et les Grenadines. Une opération de solidarité lancée sur les réseaux sociaux après l'ouragan Beryl et à laquelle ont répondu spontanément de nombreux Saint-Barth.

Tout est parti d'un post Facebook qui cherchait des voiliers à destination des îles touchées par l'ouragan Beryl pour envoyer quelques colis et puis cela a enflammé toute l'île. Comme on est une île qui prend pas mal de cyclones, on a eu Irma en 2017, il y a une solidarité énorme qui s'est réveillée et tout le monde a voulu donné. Fanfan Pingot, coordinatrice de l'opération Fanfan Pingot, coordinatrice de "Solidarité Beryl" • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère Au final plus de 4 tonnes de vivres et de fournitures en tous genres ont été chargées ce matin sur le bateau des douanes à destination de la Martinique puis de Saint-Vincent et les Grenadines. Chargement des vivres et fournitures sur le bateau des douanes pour l'opération "Solidarité Beryl" • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère Après ce chargement très important, un cargo est attendu demain dimanche en provenance des Grenadines. Lui aussi emportera de nombreux colis. Le reste devrait partir dans une quinzaine de jours. Un immense merci à toute l'île qui donne sans compter, ça réchauffe le cœur . Vous êtes vraiment incroyables. Fanfan Pingot coordinatrice de l'opération

Partager :