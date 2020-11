Ouverture tant attendue de la piscine intercommunale de Rivières des Pères

C'est la fin d'une longue aventure pour cette piscine intercommunale mise hors d'usage en septembre 2017 par l'ouragan Maria. Ce samedi 21 novembre, l'exécutif régional et plusieurs élus et partenaires impliqués dans le projet de remise en service ont inauguré l'équipement.

Priscilla Romain •

Le retour de la compétition

Jetez un oeil au reportage de Thierry Philippe

Il aura fallu trois ans pour remettre en service la piscine intercommunale de Rivières des Pères. En septembre 2017, l'ouragan Maria lui avait occasionné des dommages profonds et complexes à réparer. Les fuites, difficilement repérables ont demandé l'expertise de plusieurs entreprises et un budget total de près de 2 millions d'euros aux acteurs publics. D'autant plus que les travaux ont finalement concerné une remise aux normes globale de l'équipement.Ce samedi, les élus, en compagnie de tous les acteurs qui ont permis les travaux, ont organisé une visite des lieux pour l'inauguration du complexe. Complètement opérationnel, il peut de nouveau accueillir le grand public, mais aussi les licenciés et scolaires à qui il a tant manqué. Très rapidement, André Attalah, le maire de Basse-Terre va prendre l'arrêté qui officialise son ouverture.C'est aussi une excellente nouvelle et un soulagement pour les compétiteurs du sud Basse-Terre, dont l'entraînement s'était extrêmement complexifié ses trois dernières années. Les licenciés les plus courageux devaient se rendre en Grande-Terre plusieurs fois par semaine, pour espérer garder leur niveau. Certains, dans l'incapacité de faire cet effort, ou de s'entraîner en mer, avaient tout simplement abandonné la pratique. La réouverture de l'équipement permettra de faire revivre la natation du sud Basse-Terre, mise, elle aussi, à l'arrêt par la fermeture de la piscine.