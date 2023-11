Parentalité au masculin : témoignages de pères impliqués auprès de leurs enfants

Ce sont des pères qui ont décidé de prendre à bras-le-corps leur paternité, qui ont participé, vendredi, à l’évènement "Apa la – Doubout pou timoun an nou ! ". Leur message est clair : l’enfant doit rester la priorité. Mais, assumer un tel rôle n’est pas aisé. L’échange et le partage d’expérience ont du bon, pour ces hommes qui font évoluer les codes de la société guadeloupéenne.

Nadine Fadel, avec Rudy Rilcy •

La deuxième soirée de l’évènement dédiée à la parentalité masculine, baptisé "Apa la – Doubout pou timoun an nou ! ", s’est tenue vendredi dernier (17 novembre 2023), à Pointe-à-Pitre. Il était question d’offrir un espace de discussion, libre et sans jugement, à des pères impliqués ou non, selon la volonté des initiateurs du projet.

"Votre rôle de père est vital"

Le thème était cette fois : "Votre rôle de père est vital".

Pierre-Claude Louis, conseiller en insertion sociale et professionnelle, cofondateur de "Papa Ewo" et Nathalie Neuilly, conseillère en parentalité masculine et fondatrice de "Noona parentalité", sont à l’origine de ces rendez-vous. Ils ont ouvert le débat, afin d’inciter les pères participants à se livrer et à donner leur point de vue.

Pour l’un d’eux, un père est celui qui accompagne son enfant, de sa naissance à son accomplissement, voire au-delà.

Le soutien d’un père peut prendre plusieurs formes ; il peut être moral, pécuniaire, ou encore affectif, a ajouté un autre.

Nathalie Neuilly a insisté sur le besoin de sécurité des enfants ; sécurité physique, mais aussi effective, notamment.

Le temps d'échange autour de la parentalité masculine a été organisé au local "The Factory", à Pointe-à-Pitre - 17/11/2023. • ©Rudy Rilcy

Tant de questions se posent, quand il s’agit de veiller au bien-être d’un enfant : dans quel quartier on choisit de vivre ? Qui compose son entourage ? Quelles écoles va-t-il fréquenter ? À quelles activités aura-t-il accès ? Que mange-t-il ? Dort-il suffisamment ? Qu’en est-il de son hygiène ?...

Les responsabilités sont grandes ; elles vont de pair avec le fait de bien connaître son enfant, pour être aussi à la hauteur de ses attentes légitimes.

Mais il appartient à chacun de définir sa mission, en fonction de son histoire, de ses codes, des outils à sa disposition.

Quoi qu’il en soit, un enfant voit son parent comme son héros, expliquait Pierre-Claude Louis, quelle que soit sa situation financière et professionnelle ; seuls comptent pour lui sa présence et l’amour qu’il lui donne.

Papas engagés et fiers de l’être

Nous avons recueilli quelques témoignages de papa qui s’efforcent de jouer leur rôle au mieux, auprès de leurs enfants. Ils sont lucides quant à la tâche compliquée qui incombe aux parents. D’où leur indulgence, leurs questionnements, leurs tâtonnements et leur besoin d’échange

J’ai vu le rôle des pères évoluer (...) Witly Pipérol, père d’un garçon

Si je fais exactement les mêmes choses avec les deux, ils sont tellement différents, que je vais me planter ! Avec un des deux, ça ne va pas le faire, en fait. Un père de deux enfants de 5 et 10 ans

Moi, j’ai été élevé sans père, en me disant qu’un père, ce n’est pas nécessaire. Pour moi, j’étais juste l’apport matériel de mes filles et elles avaient surtout besoin de leur mère. Un père de trois filles, dont une belle-fille

Étant issu d’une famille monoparentale, ça me tient à cœur de toujours me renseigner et d’échanger autour de la parentalité, en tant que père. Patrick Bazile, père de deux enfants

Témoignages de papas impliqués • ©Rudy Rilcy - Guadeloupe La 1ère

Être père, c’est aussi être un chef de famille, aux côtés de la mère, main dans la main, au profit de l’enfant.

Il n’y a pas de genre, dans la parentalité. Le père, comme la mère, ont une place importante pour le développement de l’enfant. Pierre-Claude Louis, conseiller en insertion sociale et professionnelle, co-fondateur de "Papa Ewo"

Pierre-Claude Louis, conseiller en insertion sociale et professionnelle, co-fondateur de "Papa Ewo" • ©Rudy Rilcy - Guadeloupe La 1ère

Un long chemin à parcourir

La première édition de l’évènement "Apa la – Doubout pou timoun an nou ! " avait eu lieu le 16 juin dernier.

Les hommes seront prochainement à nouveau invités à témoigner, le vendredi 8 décembre prochain, autour du thème "rendez votre relation solide et durable". Cette soirée sera aussi ouverte à tous, mais seule la parole de la gent masculine sera entendue, puisque c’est l’importance des pères que les organisateurs veulent mettre en exergue.

Un discours qui a une forte résonance, dans un territoire archipélagique comme la Guadeloupe, où 42% des familles sont monoparentales avec, très majoritairement, des mamans solos.

Autre chiffre qui interpelle : 63% des naissances ne sont pas reconnues par le père, localement.