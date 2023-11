Parrainages lycéens : Baimbridge entre dans la danse

Mettre en relation des élèves de première du lycée Baimbridge avec des anciens du lycée, aujourd'hui devenus professionnels, c'est l'objectif de la cérémonie de parrainage qui a eu lieu mercredi 23 février, au lycée Baimbridge des Abymes.

Barbara Pelmard avec Jean-Marie Mavounzy •

Et puis cette première édition des parrains et marraines au lycée général et technologique de Baimbridge, aux Abymes.13 parrains et 13 marraines pour 13 classes de premières. L'objectif étant d'accompganer et motiver la performance.

Ce sont des anciens élèves du lycée qui vont endosser ce rôle. Coups de pouce, aide à formaliser leurs envies, ils devront être disponibles en fonction des besoins des élèves. L'idée est d'étendre cette opértaion à toutes les classes, de la seconde à la terminale.

Hélène Ernatus, responsable régionale pour les fonds européens et marraine d'une des classes de 1ère

©Guadeloupe

Ericka Mérion, chef d'entreprise, directrice fondatrice de Qualistat