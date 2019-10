Un partenariat entre le RSMA et Pôle Emploi pour favoriser l'emploi des jeunes

LT COLONEL DAMIEN SANDEAU CDT DU RSMA

OLIVIER PELVOIZIN DIR REG DE POLE EMPLOI GUADELOUPE ILES DU NORD

Cette démarche part d'un constat concret et qui s'impose à tous : le taux de chômage des jeunes reste préoccupant en France métropolitaine : 21,9%, il est amplifié par la situation dans les départements d’Outre-mer : 22,4%. Et depuis 2014, le chômage Outre-mer touche particulièrement les jeunes actifs et les non-diplômés : près de la moitié des jeunes Guadeloupéens sont encore au chômage (47% en Guadeloupe)C'est dans cette optique que le RSMA a toujours orienté ses actions afin de donner une formation, en particulier à ces non-diplômés, ceci, afin de leur garantir une insertion sociale et professionnelle et en même temps, de répondre aux besoins des entreprises locales.La convention signée ce matin donne une suite à un protocole d’accord national qui les avaient engagés sur la période 2015-2017; elle s’exerce dans le cadre de la lutte contre les discriminations, pour l’égalité des chances, la promotion de la diversité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.