Pas de masque pour les petits écoliers guadeloupéens à la rentrée

Beaucoup de parents s'interrogeaient... Mais la réponse de la préfecture est claire. Les masques ne sont obligatoires qu'à partir de 11 ans, dans l'archipel, et non 6 ans, comme en France hexagonale.

Guadeloupe La 1ère •

Une nécessité pour le conseil scientifique

Masque obligatoire à partir de 11 ans

C'était l'inquiétude et la source d'interrogations de nombreux parents. Dois-je donner à mon enfant dès 6 ans, un masque, à la rentrée de la Toussaint ?En effet, le masque, dans le nouveau protocole sanitaire édicté par le gouvernement, entré en vigueur dans les établissements scolaires dà partir de ce lundi 2 novembre, est obligatoire pour tous les élèves de primaire et ce, dès l'âge de six ans. La Guadeloupe est l'un des départements qui fait exception.Ce n'est déjà pas évident pour les plus grands. Depuis la rentrée, les collégiens et lycéens ont l'obligation du port du masque, en cours, mais également à la récréation.Une mesure à laquelle avaient échappé, jusqu'ici, les plus petits. Sauf que depuis, la France est confinée et le gouvernement a annoncé la mise en oeuvre d'un protocole renforcé, notamment dans les écoles. Le port du masque est donc désormais largement étendu. Les enfants de plus de 6 ans doivent donc, eux aussi, s'équiper du masque. Une nouvelle mesure qui inquiète les parents, mais une nécessité, selonle conseil scientifique, pour freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus.Une décision qui ne s'applique pas en Guadeloupe. La Préfecture l'a rappelé, dans la liste des mesures adaptées au niveau local. Le port du masque concerne uniquement les enfants de plus de 11 ans, lors de tout rassemblement de plus de 3 personnes, dans les rues et établissements recevant du public.Incompréhension de plusieurs syndicats de parents d'élèves et d'enseignants qui ne comprennent pas pourquoi ce renforcement du protocole sanitaire en milieu scolaire n'est pas appliqué dans l'archipel.