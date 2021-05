Pentecôte : les paroissiens heureux de la réouverture de l'église de Sainte-Anne, inaugurée hier

Après plus de deux ans de fermeture, l'église de Sainte-Anne a retrouvé ses fidèles, hier, à la veille de la messe de la Pentecôte. Justement, ce dimanche, des chapiteaux ont dû être installés à l'extérieur, pour permettre l'accueil de tous les paroissiens qui ont fait le déplacement.

Nadine Fadel, avec Claudia Ledezert •

En ces temps de restrictions sanitaires et de jauges au sein des lieux de culte, les centaines de paroissiens qui souhaitaient assister à la messe de la Pentecôte dans le bourg de Sainte-Anne n'ont pu tous pénétrer à l'intérieur de l'église, ce dimanche 23 mai 2021.

Qu'à cela ne tienne ! Ils étaient heureux d'être là et de retrouver ce lieu, inauguré hier, après plus de deux ans de fermeture.

Des chapiteaux ont été installés à l'extérieur de l'édifice, afin qu'ils puissent suivre la célébration, assurée par le Père Jacques-Miguel Dolcé.

Par ailleurs, la paroisse de Sainte-Anne a retransmis la messe, sur sa page Facebook, pour les fidèles qui ont préféré rester chez eux ; un évènement qui peut être suivi en replay, en cliquant ici.

Retrouvailles, pour la messe de la Pentecôte

Rendez-vous était donné à 9h00, ce dimanche, à l'église paroissiale de Sainte-Anne.

Les fidèles étaient ravis de cette réouverture, ainsi que de se retrouver pour un moment de communion, de partage et de joie.

- Nous sommes très heureux, parce que nous avons été privés pendant deux ans. Et c'est notre source de vie ! - Cette nouvelle église c'est pour nous, pour notre bonheur à tous ! - Ouh la la ! C'est une renaissance ! (...) Il y a la messe, il y a l'église, il y a l'eucharistie... mais il y a la communauté. Fidèles de l'église du bourg de Sainte-Anne

©Claudia Ledezert et Ludovic Gaydu - Guadeloupe La 1ère

Même satisfaction pour le curé de Sainte-Anne, Jacques-Miguel Dolcé, qui regrette tout de même ne pas pouvoir accueillir l'ensemble des paroissiens :

S'il n'y avait pas de Covid, le nombre serait à 1000, 1200, 1300. Mais, aujourd'hui, à cause de la distanciation, nous attendons environ 450/500 personnes. Père Jacques-Miguel Dolcé

©Claudia Ledezert et Ludovic Gaydu - Guadeloupe La 1ère

©Claudia Ledezert

Deux ans de travaux de rénovation

Dès janvier 2019, la nécessité de rénover l'église du bourg de Saint-Anne est apparue. La commune avait la volonté de sauvegarder et de sécuriser ce monument classé, qui fait partie des oeuvres architecturales d'Ali Tur, datant de l'entre-deux guerres.

Outre les peintures, carrelages et remise en état des hublots, le clocher en particulier a dû subir de gros travaux. Celui-ci a été réinstallé en février dernier.

A cause d'imprévus sur le chantier, les fidèles n'ont pas pu être accueillis pour Pâques, comme initialement prévu.

C'est, donc, hier que le Père Silène, vicaire général du diocèse, a procédé à la cérémonie de réouverture de l'église du bourg de Sainte-Anne, devant un parterre de paroissiens et d'élus, après avoir béni le clocher

Dès samedi matin, hier, une messe de confirmation de 70 jeunes a été célébrée.