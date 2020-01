Petit-Bourg : les parents d'élèves de l'Ecole mixte 2 "Fribert Fessin" dénoncent un grave problème sanitaire

Depuis quatre ans, l'école Mixte 2 "Fribert Fessin" de Petit-Bourg subit une situation sanitaire déplorable. Malgré des alertes récurrentes des parents d'élèves auprès de la municipalité et de l'Académie, aucune mesure d'envergure n'a été prise. Certains enfants ont même développé des maladies.

Carole Petit avec Nadine Fadel •

De nombreux enfants malades

Situation sanitaire de l'Ecole

Quelques coups de peinture, pour masquer des champignons et des moisissures qui colonisent les murs de plusieurs salles de classe. C’est l’intolérable situation subie par les usagers de l’école Mixte 2 « Fribert FESSIN », de Petit-Bourg. Et cela fait quatre ans que cela dure ! Quatre années durant lesquelles les représentants des parents d’élèves ont alerté les autorités municipales (propriétaires du site) et les instances académiques, sans que les mesures adéquates ne soient entreprises, pour en finir une fois pour toute avec ce problème sanitaire.Conséquences de cette situation d'urgence sanitaire dans ce lieu d’apprentissage scolaire, élèves et enseignants ont récolté des maladies. Troubles respiratoires, éruptions cutanées, manifestations allergiques, crises d'asthme avec un cas grave d'hospitalisation.Ecoutons, à ce sujet, Fabienne RUBIN, présidente du Comité des parents d’élève de l’école Mixte 2 « Fribert FESSIN », de Petit-Bourg :A Mixte 2/Petit-Bourg, les problèmes de sécurité et de sanitaires sont donc légion.L’ensemble des parents, dont les enfants sont scolarisés dans cet établissement, sont invités à une réunion d’information, à l’initiative du Comité des parents d’élève de l’école Mixte 2 « Fribert FESSIN », de Petit-Bourg, ce vendredi 31 janvier à 16h15, devant l’école.