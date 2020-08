Les élus petit-bourgeois retroussent leurs manches pour nettoyer leur ville

Une vaste opération de nettoyage des quartiers a été lancée par la ville de Petit-Bourg. Une opération coup de poing qui vient relancer la problématique de ramassage des déchets et encombrants.

L'épineux problème de ramassage des ordures

C'était jour de nettoyage à Petit-Bourg, ce samedi 29 août. Une opération coup de poing menée par la ville dans le cadre de la lutte contre les décharges sauvages. Ce sont les élus qui ont mis la main à la pâte.Le 22 août dernier, la ville démarrait une vaste opération de nettoyage des quartiers sud de la commune. Car, de nombreux encombrants et déchets joinchent certains secteurs de la commune. Au total près de 170 m3 de déchets divers (matelas, tôle, petite ferraille, meubles usagés, vieux groupes électrogènes...). sans compter les déchets blancs (DEEE) ont été collectés à Montebello et à Carrère lors de cette première étape. Ces déchets ont été stockés à Saint-Jean puis pris en charge par les équipes de la Communauté d’Agglomération du Nord Basse-Terre qui en ont assuré leur acheminement jusqu’à la décharge de la Gabarre.Ce samedi 29 août, dès 7 heures du matin, l'opération s'est poursuivie. Les équipes n’ayant pas réussi à finaliser le ramassage des encombrants, la semaine dernière.Une opération qui a fait le bonheur des riverains, qui doivent, sans arrêt se battre avec les personnes indélicates qui abandonnent leurs déchets à proximité de leurs habitations. De plus, le ramassage des ordures est un épineux dossier qui devrait être réglé prochainement.David Nébor, adjoint au maire de Petit-Bourg :