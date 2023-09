Plus de 7300 enseignants font leur prérentrée dans l’académie de Guadeloupe

La fin des vacances sonne officiellement ce vendredi avec la rentrée des enseignants dans l’archipel. Une pré-rentrée scolaire qui rime avec l’arrivée de nouveaux professeurs. Gabriel Attal, le ministre de l’éducation nationale tente de booster ces enseignants avec des promesses d’augmentation de salaires. Cette année l’académie va accueillir dès lundi 83 800 écoliers, collégiens et lycéens.

Morgane Haguy •

Les élèves de Guadeloupe doivent faire encore mieux que l'an dernier. C'est le message du rectorat aux personnels de l'Académie.

Et pour motiver les enseignants, Gabriel Attal, le ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, a annoncer une revalorisation inconditionnelle des salaires. Les professeurs recevront 125 à 250 € net en plus par mois.

Alors, tout le monde retrousse ses manches et, au travail

Plus de 10000 professionnels de la région académique de Guadeloupe seront déployés sur tout le territoire. Ce vendredi matin, les 7380 enseignants de Guadeloupe font leur rentrée, tous animés par la volonté de réussite des jeunes sur leurs instructions.

Cette année, ils sont 118 de plus. L'an dernier à pareille époque, ils étaient 7299 dont 213 nouveaux.

Dans le détails, cette année les enseignants sont plus de 3000 dans le premier degré et 4000 au second.

Aujourd'hui, depuis ce matin, la rectrice d'académie Christine Gangloff-Ziegler doit se rendre dans trois établissements du Nord Grande-Terre pour échanger avec les équipes pédagogiques autour de la nouvelle année scolaire et des projets portés par les écoles.

Lundi prochain elle sera dans trois autres établissement pour la rentrée des élèves.