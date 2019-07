Pointe-à-Pitre : démission de Jacques Bangou de ses fonctions de maire

JACQUES BANGOU : DE LA REVOCATION A LA DEMISSION

REACTIONS DE L'OPPOSITION MUNICIPALE

L'information nous a été confirmée ce samedi en début d'après-midi, Jacques Bangou, a adressé sa lettre de démission de maire de Pointe-à-Pitre au Préfet de Guadeloupe, Philippe Gustin. Une démission qui intervient après le lancement il y a plusieurs semaines d'une procédure de révocation par l'Etat à son encontre. Le conseil des Ministres, après avoir repoussé l'examen par deux fois de cette procédure, devait se prononcer sur sa validation mercredi 24 juillet. Une procédure motivée par la situation budgétaire catastrophique de la ville et de l'absence de mesures pour y remédier. Jacques Bangou a donc décidé de prendre les devant et de démissionner.Retour sur ces quelques semaines qui ont précédé cette démission et le lancement de la procédure de révocation avec les explications d'Hervé Pédurand :Dans un long communiqué qu'il adresse à la population ce samedi, Jacques Bangou justifie cette démission pour "tenter de préserver notre ville des coups incessants qui lui sont portés."Il met également en avant "une volonté, établie, de l'écarter à des fins politiques" et ne cache pas qu'elle est "à titre personnelle une épreuve cruelle".Pour autant Jacques Bangou annonce sa décision de rester au conseil municipal et donne rendez-vous implicitement aux pointois lors des prochaines élections municipales.Dans l'opposition municipale, les réactions ne se sont pas fait attendre. On écoute Harry Durimel, Claude Barfleur et Georges Bredent, ils sont interrogés par Eric Stimpfling :