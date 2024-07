PORTRAIT. Nineka Williams, la passion des livres et des mots pour la jeunesse

Partager :

Nineka Williams, autrice jeunesse et enseignante d’anglais dominiquaise, elle a toujours eu une passion pour les livres et a toujours rêvé d’être auteure. Par amour pour les enfants, elle a décidé d’écrire des livres pour les aider à stimuler leur esprit et leur faire découvrir le goût de la lecture. Pour mieux exercer sa passion elle a créé l’association Mr Racoon Club.

Rudy Rilcy, Carole Petit •

Nineka est tombé amoureuse de la lecture dès sa plus tendre enfance. D’où sa passion pour les livres. Un univers qui logiquement est devenu son lieu de travail. Elle enseigne la langue de Shakespeare à partir d’histoire qu’elle écrit. Une immersion complète dans l'environnement linguistique, basée également sur l’oral et la pratique et cela fonctionne. Mais cela fonctionne aussi parce que chaque histoire racontée met en image une réalité caribéenne. Six mois à deux ans suffisent aux adultes pour atteindre un bon niveau. Nineka Williams, auteure et enseignante d'anglais Parce que cette Dominiquaise rêve d’une Guadeloupe trilingue, Nineka Williams a créé l’association Mr Racoon Club. Un club de lecture qui donne déjà de grandes ambitions à ces jeunes enfants. Car l’enseignante leur inculque également le désir de lire davantage. Par le biais notamment de plusieurs activités. Une autrice de livres jeunesse C’est justement par amour pour les enfants que Nineka a décidé d’écrire des livres. Pour les aider à stimuler leur esprit, et à leur faire découvrir le goût de la lecture. Beaucoup d’amour de tendresse mais aussi d’humour dans Mugly, un mille-pattes dont tout le monde se méfie. Un enfant découvre "Mugly le mille-pattes" de Nineka Williams • ©Rudy Rilcy - Guadeloupe la 1ère Souriante, dynamique, altruiste, voici quelques adjectifs qui définissent la personnalité de Nineka Williams. Elle qui souhaite rester connectée au monde de l’enfance. C’est naturellement avec son vécu, son expérience et son imagination débordante que Nineka Williams est devenue autrice.

