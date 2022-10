Portrait : Polko David, un boulanger résilient

Faire preuve de résilience, rebondir face à un évènement traumatisant. C’est ce qu’a fait Polko David, propriétaire d’une boulangerie à Goyave. Son enseigne a été sinistrée à la suite du passage de la tempête Fiona. Pour autant, ce boulanger ne s’est pas laissé abattre, il a retroussé ses manches pour continuer le travail.

Florence Peroumal, Marie-Lyne Plaisir et Mickaël Bastide •

La première Journée nationale de la résilience en France a eu lieu jeudi 13 octobre. Elle visait à développer la prévention des risques en tout genre, ainsi qu’à sensibiliser sur les bons comportements à adopter en cas d’événement majeur.

Résilience, un mot qui fait écho en Guadeloupe. Et pour cause, l’archipel a été lourdement impacté par le passage de la tempête Fiona dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022. La population sinistrée a dû encaisser le choc psychologique et faire face aux dégâts matériels.

C’est le cas de Polko David, patron d'une boulangerie dans le quartier de l'Aiguille à Goyave. Même si ses machines ont été endommagées, le propriétaire a sorti son portefeuille, payé de sa poche, pour les remplacer dans le but de poursuivre son travail, coûte que coûte.