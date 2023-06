Pose de la première pierre d'un programme de 77 logements à destination des jeunes, une nécessité

Un programme de 77 logements entièrement dédié aux jeunes de 18 à 30 ans a été lancé, à Dugazon, aux Abymes. Le programme est porté par la Sikoa.

Yasmina Yacou •

Dans 18 mois, à Dugazon aux Abymes, une nouvelle résidence accueillera ses locataires. Exclusivement des jeunes de 18 à 30 ans. C'est une première en Guadeloupe, initié par l'Etat.

Ainsi, ce sont 77 logements qui sorteront de terre : 35 logements au sein du foyer des jeunes travailleurs, 24 au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et 18 logements locatifs sociaux.

Le projet initié par l'Etat repose sur un réel besoin de programmes spécifiques en faveur d’une population particulèrement exposée et fragile que sont les jeunes. C'est pour cela que ces appartements ont été pensés pour cette catégorie de la population guadeloupéenne. Des jeunes, qu'ils soient actifs ou non, en rupture sociale et/ou défavorisés.

Après un appel à projets, la Sikoa SA HLM a été sélectionné. Le chantier va donc démarrer sur du foncier cédé. Le bailleur a l'intention d’aménager les parcelles existantes et de réaliser les VRD (voirie et réseaux divers) entre les constructions neuves et anciennes, de réhabiliter les deux batiments d’origine et d’en construire un neuf avec de nouveaux espaces de stationnement.

Coût total de l'opération : 11 883 063, 80 euros.

