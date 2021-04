Pour Pâques, les Guadeloupéens ne sont pas d'humeur à la fête

Le week-end pascal se déroulera dans la plus grande sobriété cette année : procession, chemin de croix et grand rassemblement à l’extérieur sont proscrits. Une fête de Pâques à la sauce Covid qui se passera à la maison.

B. Pelmard avec M-L. Plaisir et O. Duflo •

Exit la plage et les rivières. Cette année, Pâques se fête en comité restreint et à la maison pour les Guadeloupéens. L'esprit n'est pas à la fête et aux grands rassemblements.

Cette année, je n'ai rien prévu du tout. Je suis les prescriptions du gouvernement donc pas de fête pour moi. J'ai déjà eu le Covid il y a quatre mois donc j'évite les grands rassemblements. Un riverain

Et l'écho est le même du côté de cette riveraine.

Comme un air de déjà vu. Déjà, l'année dernière, Pâques se fêtait sous le signe de la restriction. Aujourd'hui, la tendance se poursuit malgré de légères libertés.

L'ARS tient à rappeler les règles à suivre pour éviter la propagation de la Covid-19 lors de ce week-end Pascal : la limite des six personnes pour se réunir en espace clos comme ouvert reste en vigueur.

L’augmentation des déplacements et des rassemblements présente un risque fort de propagation de l’épidémie

craint, de son côté, Alexandre Rochatte, le préfet.