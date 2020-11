Pour que la différence devienne normale

En 1958, à l’âge de 32 ans, le professeur Jérôme Lejeune découvre la première anomalie chromosomique chez l’homme : la trisomie 21.Appelée jusque là "mongolisme" et considérée à tort comme une dégénérescence raciale, elle est en réalité due à la triple présence du chromosome 21.Pour la première fois au monde, un lien est établi entre un état de débilité mentale et une aberration chromosomique. Les parents d’enfants trisomiques savent alors que le handicap de leur enfant est un accident, appelé dès lors trisomie 21.Par la suite, avec ses collaborateurs, Jérôme Lejeune découvre le mécanisme de bien d’autres maladies chromosomiques, ouvrant ainsi la voie à la cytogénétique et à la génétique moderne.Mais, constatant que ses études ont surtout servi à dépister l'anomalie pour éliminer les enfants avant leur naissance, il s'est engagé dans un combat pour défendre publiquement ces malades. Cet engagement lui a alors valu l’ostracisme de nombreux milieux mais la compréhension et le soutien des familles.Pour en savoir plus : fondation Lejeune