Poussé à la fermeture par les cambriolages à répétition un bijoutier de Jarry crie son désespoir

C'était au cours du dernier week-end de carnaval, Nathan Abecasis est appelé en pleine nuit : Sa bijouterie à Jarry vient d'être cambriolée. Une fois de plus, la fois de trop. Cette fois, Il préfère envisager de changer d'activité. Sa vie en dépend.

L. Broulhet, R. Defrance avec FJO. •

©guadeloupe

A 38 ans, Nathan Abecasis s'apprête à prendre une décision dramatique pour lui : Fermer la bijouterie qu'il avait tout mis en oeuvre pour ouvrir il y a neuf ans de cela. Neuf années au cours desquelles il a certes aimé exercer son métier, le métier qu'il a choisi, mais neuf années marquées aussi par cinq cambriolages. Et le dernier a eu lieu il y a un peu plus de quinze jours. Cette fois, ils n'y sont pas allés de mains mortes : Un tractopelle a brisé le rideau et les cambrioleurs encagoulés ont fait main basse sur les bijoux en or. La suite, il la raconte la mort dans l'âme.Cette fois, Nathan Abecasis préfère laisser tomber, pas jeter l'éponge mais, passer à autre chose. Sa passion, son envie de travailler , il veut l'employer autrement. La bijouterie, le rêve de sa vie, pour lui, c'est fini. Il ne veut pas y laisser sa vie. .En attendant, il brade, il brade pour en finir avec ça. Et après, advienne que devra.