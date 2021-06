Précisions sur les épreuves du baccalauréat, qui débutent mercredi

Nadine Fadel •

Dernière ligne droite, pour les futurs bacheliers de Guadeloupe, en cette année scolaire 2020/2021 marquée par les perturbations liées à l'épidémie de Covid-19 : les épreuves du baccalauréat vont se dérouler du 16 juin au 2 juillet.

Nul besoin de préciser que les épreuves se dérouleront suivant un protocole sanitaire très strict.

Le calendrier des épreuves et des résultats

Ce sont les élèves des filières professionnelles qui ouvriront le bal, cette année. Leurs épreuves écrites sont prévues du mercredi 16 au vendredi 18 juin.

L'épreuve de philosophie est planifiée le jeudi 17 juin, en matinée ; l'après-midi, ce sont les épreuves écrites anticipées de français qui auront lieu.

Les candidats se prêteront au nouvel exercice du "Grand oral", du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet.

Les résultats seront communiqués le mardi 6 juillet (1er groupe) puis, à l'issue des oraux de rattrapage, le vendredi 9 juillet (2nd groupe), notamment sur le site ac-guadeloupe.fr.

Les nouveautés 2021 dans le contexte Covid

Le moins que l'on puisse dire est que cette année scolaire n'aura pas été de tout repos, pour les élèves, soumis aux aléas causés par l'épidémie de Covid-19 : les fermetures de classes en cas de contamination, la demi-jauge un temps imposée, les cours à distances fluctuants avec les moyens du bord, les évolutions de l'examen récemment annoncées par le ministre et qui ont été dénoncées par une partie des lycéens... sont autant de péripéties qui ont impacté la concentration, voire la motivation de certains.

Dans ce contexte, les candidats vont inaugurer le Grand oral, prévu dans le cadre de la réforme du baccalauréat, pour les filières générales et technologiques. A cette occasion, la maîtrise de la prise de parole (de manière structurée et argumentée) et la capacité à développer une réflexion seront analysées durant 20 minutes.

Du fait des difficultés de préparation, cette année, les candidats, qui pourront s'aider de leurs notes, ne seront pas interrogés sur les parties du programme qu'ils n'auront pas eu le temps d'aborder avec leurs professeurs.

L'épreuve de philosophie comportera quatre sujets au choix, au lieu de trois antérieurement. Lors des délibérations, le jury prendra en compte le meilleure des deux notes obtenues, entre la note de l'épreuve terminale et la moyenne annuelle. Cela pour ne léser aucun candidat, du fait des conditions de préparation.

Pour les quatre épreuves terminales des enseignements généraux du baccalauréat professionnel, seules les deux meilleures notes obtenues seront retenues. Les deux notes les moins bonnes seront remplacées par la moyenne pondérée des deux meilleures notes.

Les forces en présence

5739 candidats se présentent aux épreuves du Baccalauréat (contre 5930 en 2020) et 4050 élèves sont soumis aux épreuves anticipées (contre 3910 en 2020), cette année, en Guadeloupe :

Tous sont convoqués dans l'un des 26 centres d'examens de l'archipel, dont 3 établissements privés.

Des milliers de correcteurs sont aussi mobilisés, soit 1080 professeurs, dans les filières générales et technologiques et près de 2000 autres enseignants et professionnels, pour juger le travail des Bac pro.

Au total, la France compte 715.006 candidats au Baccalauréat, cette année et 535.639 élèves inscrits aux épreuves anticipées.

Les résultats de 2020

Les bacheliers 2021 feront-ils mieux que leurs prédécesseurs qui étaient 97,2% à avoir obtenu leur baccalauréat ?

En effet, en 2020, le taux de réussite global avait augmenté de près de 12 points, par rapport à 2019.