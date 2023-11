Première naissance au sein du Centre des sapeurs-pompiers de Sainte-Anne

Keyron est en pleine forme. L’histoire de sa naissance alimentera longtemps les conversations au sein de sa famille, mais aussi entre ceux qui l’ont aidé à venir au monde. Le bébé est né dans le Centre d’incendie et de secours de Sainte-Anne, vendredi.

Guadeloupe La 1ère •

Un heureux évènement a eu pour théâtre le Centre d’incendie et de secours (CIS) de Sainte-Anne, hier (vendredi 24 novembre 2023) : le petit Keyron y est né. Ce nourrisson, qui a vu le jour à 8h05, est "le premier à naître dans l’enceinte de la caserne !", se réjouissent les sapeurs-pompiers, fiers d’avoir été à la hauteur de la situation. "Le petit garçon est en bonne santé", précisent-ils.

Un accouchement sans encombre

Tout est allé très vite.

Faute de temps pour atteindre l’hôpital, un couple (les parents de Keyron) s’est présenté au CIS. La femme, âgée de 27 ans, a alors annoncé son accouchement imminent.

Les sapeurs-pompiers ont donc fait le nécessaire et ont aidé cette jeune maman à donner naissance à son bébé.

Après la délivrance, la mère et l’enfant ont été conduits au Centre hospitalier universitaire (CHU), à bord du Véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) de Saint-François ; ce, après que l’équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) confirme que l’enfant est en "pleine forme".

Félicitation aux parents et aux pompiers ! Et belle vie à Keyron !