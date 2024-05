Procès en marge de l'affaire des "Grands frères" : les 4 prévenus reconnus coupables des infractions

Partager :

Le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, dans son délibéré rendu ce mardi matin, a reconnu les 4 prévenus, Noël Daufour, Jean-Luc Héron et les policiers Didier Laurent et David Avilon, coupables de "soustraction d'un objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité". Les peines vont de 15 à 18 mois de prison et 1 an avec sursis. Trois d'entre eux ont d'ores et déjà annoncé faire appel de la décision.

Parmi les 4 prévenus de cette affaire, Noël Daufour et le policier Didier Laurent sont deux personnes que l'on retrouve dans le dossier dit des "Grands frères", toujours à l'instruction. Ce procès dont le délibéré est tombé ce matin est donc un dossier satellite, mettant en cause une sacoche contenant un téléphone cellulaire. Le Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a donc reconnu les 4 prévenus coupables de "soustraction d'un objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité". Noël Daufour et Jean-Luc Héron sont condamnés à 18 mois de prison avec mandat de dépôt.

Le policier Didier Laurent a été condamné à 15 mois de prison avec mandat de dépôt différé et interdiction d'exercer le métier de policier pendant 18 mois.

L'autre policier David Avilon, est condamné à 1 an avec sursis et interdiction d'exercer le métier de policier pendant 8 mois. Maître Lorenza Bourjac a annoncé faire appel de la décision relative à ses trois clients (Noël Daufour, Jean-Luc Héron et Didier Laurent).

