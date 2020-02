Professeurs pédophiles présumés en outre-mer : Ségolène Royal dit avoir "mis fin à la loi du silence"

Après son audition par le bureau de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, l'ex ministre déléguée à l'Enseignement scolaire, Ségolène Royal a affirmé que la circulaire qu'elle avait mise en place en 1997 pour inciter à dénoncer les cas de pédophilie avait permis des condamnations.



Guadeloupe La 1ère avec AFP •