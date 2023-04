Programme Avenir(s) : un projet majeur pour faire évoluer l’accompagnement à l’orientation des jeunes

Le programme "Avenirs" du rectorat et de l’ONISEP a été présenté ce lundi. Il s'agit d'un outil dédié aux collégiens qui est une sorte de file rouge en matière d’orientation, puisque la transformation de l’enseignement par le numérique et ses enjeux concerne tous les niveaux d’enseignement, de la maternelle à l’université.

P. Robert avec FJO.

L’Etat confirme, avec un investissement de 30 millions d’euros sur 10 ans, sa volonté de faire évoluer en profondeur l’accompagnement à l’orientation des jeunes.

Christine Gangloff-Ziegler, la rectrice de Guadeloupe et Frédérique Alexandre Bailly, la directrice générale de l’ONISEP (un organisme qui produit et diffuse des informations sur les métiers et sur les formations) ont présenté hier le« Programme Avenir(s) » au collège d’excellence sportive aux Abymes.

Il s'agit avant tout de mieux accompagner l’orientation des collégiens et lycéens qui ont des parcours d’excellence sportive.

Financé dans le cadre de France 2030 et de la stratégie « Enseignement et numérique », le programme Avenir(s) conçu et porté par l’ONISEP, opérateur de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, le programme "Avenirs"propose une nouvelle approche de l’orientation prenant en compte les compétences du XXIème siècle.

Ce programme positionnera la France comme un leader d’innovation publique en orientation.

Ce programme devrait être au point à la rentrée 2024.

