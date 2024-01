Que faire après sa licence ? La plateforme « monmaster.gouv.fr » propose ses offres de formation aux étudiants candidats

Partager :

Depuis ce lundi 29/01, les étudiants et les personnes qui reprennent des études peuvent consulter les offres de formation conduisant à l’obtention du Diplôme National de Master. La plateforme « monmaster.gouv.fr » s’inscrit dans la lignée de Parcoursup. Ouverte le 1er février 2023, cette plateforme met en relation candidats et formations ; elle permet en particulier d’améliorer l’allocation des places, et de simplifier les démarches des candidats grâce à un guichet unique, un calendrier unique, et un process dématérialisé.

La plateforme « monmaster.gouv.fr » permet depuis hier, 29 janvier, de consulter l’intégralité des diplômes nationaux de master proposés par les établissements d’enseignement supérieur accrédités ; du 26 février au 24 mars la plateforme permettra de déposer ses candidatures pour l’accès en première année de master ; et d’être accompagné par les services du rectorat concerné dans le cas où vous n'auriez reçu aucune réponse positive à vos candidatures. Les candidatures seront examinées entre le 2 avril et le 28 mai. La phase principale d’admission s’étendra du 4 juin au 24 juin. Et la phase complémentaire commencera le 25 juin et s’achèvera avec la phase d’admission entre le 15 et le 31 juillet.

C’est la nouveauté 2024 : l’ergonomie de la plateforme a été optimisée : tableau de bord pour un meilleur suivi du statut des candidatures et des propositions reçues ; tableaux de suivi plus complets pour les établissements avec la possibilité de télécharger plus facilement l’ensemble des dossiers des candidats. Quel master après ma licence • ©Gouv.fr Et surtout l’amélioration de l’allocation des places avec la mise en place d'une phase complémentaire à l’issue de la phase principale. Cette phase complémentaire sera ouverte à tous les candidats qui n’auront pas accepté définitivement une proposition pendant la phase principale. Les candidats pourront réaliser jusqu’à 10 vœux en phase complémentaire en formation classique et autant en formation en alternance. À l’issue de la phase complémentaire, toutes les propositions d’admission acceptées provisoirement deviendront définitives. Enfin, un calendrier est disponible pour permettre au plus grand nombre d’étudiants de connaître leurs affectations avant la fin juillet. Toutes ces améliorations faciliteront l’accès en 2e cycle de l’enseignement supérieur pour la prochaine année universitaire 2024-2025.

