Redressement judiciaire et rachat d'une grande concession : ce qu'il faut savoir du marché automobile en Guadeloupe

Le 7 août dernier, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) qui commercialise les marques BMW et Mini. Le groupe dirigé par Rudolf Sperl représentait, en 2023, 1,4% de part du marché de l'automobile. Un poids plume au regard du Groupe Bernard Hayot (GBH) ou Aubéry, candidat au rachat d'AAG et qui passerait ainsi de 8 à 10 marques en Guadeloupe.

Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) est en cessation de paiements depuis le 31 juillet 2024. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par un jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 7 août dernier. Maître Lesly Miroite a été désigné comme administrateur et Maître Marie-Agnès Dumoulin comme mandataire judiciaire. Rudolf Sperl qui avait racheté la société en 2020, laisse entre 50 et 99 salariés en situation incertaine en Guadeloupe. C'est plus que sa petite sœur du Groupe en Martinique (AAM) reprise, elle, en 2018 et qui est en dessous de 49 salariés. Elle aussi a été placée en redressement judiciaire. Alors qu'en Guadeloupe, les salariés se montrent très discrets sur la situation de l'entreprise, en Martinique ils font entendre leur colère et leur inquiétude.

L'inquiétude des salariés après la mise en redressement judiciaire de la concession BMW en Martinique 17/09/24 • ©Aurelien Fevrier et Fabienne Leonce - Martinique la 1ère

Selon nos informations, le groupe Aubéry, déjà fortement positionné sur le marché automobile en Guadeloupe, serait le repreneur.

GBH, leader du marché

C'est le Groupe Bernard Hayot (GBH) qui est leader du marché automobile en Guadeloupe avec un portefeuille de 16 marques dont 4 dans le top 10 de la Guadeloupe. Renault, Dacia, Toyota et Hyundai et la marque chinoise BYD depuis décembre 2023 sont le fleuron du groupe. Renault et Dacia ont battu tous les records en 2023. Renault a d'ailleurs été la marque la plus vendue en Guadeloupe l'an passé. Il a renforcé ce leadership en 2023 avec un accroissement de sa part de marché de 43.5% en 2022 à 47.9% en 2023. Le pôle automobile représentait 36% du chiffre d’affaires du groupe en 2022.

Le Groupe Loret deuxième acteur du marché

Le Groupe Loret est le second acteur le plus important de la distribution automobile en Guadeloupe. Il a enregistré une légère détérioration de sa part de marché de 33.3% en 2022 à 31.9% en 2023. Le Groupe dispose d'un portefeuille de 5 marques dont 3 marques du Top 10 de Guadeloupe : Peugeot, Citroën et KIA. Peugeot est passé de la 1ère à la 2ème place pour la marque de voiture la plus vendue en Guadeloupe.

Aubéry en 3ème position en 2023 pourrait se renforcer

Le Groupe Aubéry qui distribue huit marques en Guadeloupe a enregistré une part de marché combinée de 13.6% en 2023 contre 16% en 2022. Les ventes du groupe ont chuté de 14.3% en 2023 impactées par les volumes de vente des marques Fiat, Nissan, Opel et Ford qui ont fortement chuté. La reprise des marques BMW et Mini pourrait renforcer un peu sa position avec 10 marques désormais dans son portefeuille.

Citadelle, le nouveau venu du marché

En décembre 2023, le Groupe Citadelle a finalisé l’acquisition de Guadeloupe Services Automobiles (GSA), distributeur Volkswagen en Guadeloupe et de Prestige Distribution Karaib (PDK), distributeur Porsche en Guadeloupe et en Martinique. Il devient ainsi le 4ème opérateur du marché guadeloupéen.

Parts de marché de la distribution automobile 2023 en Guadeloupe • ©Oovango

Retrouvez l'ensemble des chiffres du marché de l'automobile 2021/2022 et 2023 en Guadeloupe sur le site Oovango.