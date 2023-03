Réforme des retraites : faible mobilisation, grande détermination

Les syndicats mobilisés contre la réforme des retraites, en Guadeloupe, n'ont pas réuni la foule des grands jours. Mais leur détermination ne faiblit pas, d'autant qu'ils ajoutent d'autres rubriques dans leur cahier de contestations.

Nadine Fadel, avec Marie-Lyne Plaisir •

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, en France, ce jeudi 23 mars 2023.

Les images de Guadeloupe contrastent avec celles de la capitale. En effet, alors qu’une immense foule a battu le pavé, à Paris, ils étaient près de 150 manifestants, dans l’archipel.

Cette fois, les militants opposés à la réforme imposée par le gouvernement, ont choisi d’afficher leur mécontentement dans la zone industrielle et commerciale de Jarry, à Baie-Mahault ; ils ont rejoint sur place les grévistes du Port maritime.

Réforme des retraites : le cortège a rejoint les grévistes du port maritime • ©Lydia Quérin

Ils ont marché jusqu’au complexe World Trade Center et ont sillonné les rues de la zone.

Faible mobilisation contre la réforme des retraites, en Guadeloupe - 23/03/2023. • ©Lydia Quérin

Tous disent non à la retraite à 64 ans :

Militants opposés à la réforme des retraites, en Guadeloupe. • ©Marie-Lyne Plaisir et Lydia Quérin - Guadeloupe La 1ère

A la revendication qui rassemble les syndicats nationaux, les organisations de Guadeloupe ont une nouvelle fois ajouté des problématiques locales : l’accès à une eau de qualité en quantité suffisante, l’assainissement, la réintégration des personnels du secteur de la santé non vaccinés, la pollution au Chlordécone, ou encore le non-lieu demandé dans l’affaire "Claude Jean-Pierre".

L’intersyndicale de l’éducation était majoritairement mobilisée.

Quant aux taux de grévistes, ce jour, le rectorat annonce des moyennes pondérées de 10,52% d’enseignants absents dans le 1er degré, 17,22% dans le 2nd degré et 1,97% pour les autres personnels (personnels d’encadrement, administratifs, sociaux et de santé). 40 écoles, ainsi que 23 collèges et lycées ont été bloqués, ce jeudi.

L’UGTG et la CGTG était aussi de la partie.

Ces organisations dénoncent le fait que le Ministre délégué en charge des Outre-mer soit venu dans l’archipel, entre mardi et ce jeudi, sans daigner chercher à les rencontrer.