Réforme des retraite : la mobilisation des enseignants ne faiblit pas

90% des collèges sont fermés ce matin de source syndicale. De nombreux lycées sont également bloqués, comme le Lycée général et technologique Yves Leborgne à Sainte-Anne ou le Lycée Baimbridge à Pointe-à-Pitre. Après 40 jours de conflits, les enseignants sont plus que jamais mobilisés.

Carole Petit •

©guadeloupe

Les collèges bloqués ce matin :

Collège Gourdeliane (Baie-Mahault

Collège Maurice Satineau (Baie-Mahault)

Collège Jean Jaurès (Baillif)

Collège Joseph Pitat (Basse-Terre)

Collège Germain Saint-Ruf (Capesterre-Belle-Eau)

Collège Sylviane Telchid (Capesterre-Belle-Eau)

Collège Félix Aladin Flémin (Deshaies)

Collège Richard Samuel (Gourbeyre)

Collège Matéliane (Goyave)

Collège Appel du 18 juin (Lamentin)

Collège Félix Eboué (Petit-Bourg)

Collège Courbaril (Pointe-Noire)

Collège Rémy Nainsouta (Saint-Claude)

Collège Bébel (Sainte-Rose)

Collège Bois Rada (Sainte-Rose)

Collège Les Roches Gravées (Trois-Rivières)

Collège Suze Angely (Vieux-Habitants)

Collège Fernand Balin (Anse-Bertrand)

Collège Edmond Bambuck (Le Gosier)

Collège Général de Gaulle (Le Moule)

Collège Guénette (Le Moule)

Collège Alexandre Isaac (Les Abymes)

Collège Aurélie Lambourde (Les Abymes)

Collège Raizet (Les Abymes)

Collège Saint-John Perse (Les Abymes)

Collège Charles de Gaulle (Morne-à-l'Eau)

Collège Maximilien Vrécord (Petit-Canal)

Collège Front de Mer (Pointe-à-Pitre)

Collège Jules Michelet (Pointe-à-Pitre)

Collège Nestor de Kermadec (Pointe-à-Pitre)

Collège Sadi Carnot (Pointe-à-Pitre)

Collège Alexandre Macal (Saint-Francois)

Collège Eugène Yssap (Sainte-Anne)

Collège Olympe Ramé Decorbin (Sainte-Anne)

Collège Gaston Calmet (Capesterre de Marie-Galante)

Collège de Grand-Bourg (Grand-Bourg de Marie-Galante)

Collège Albert Baclet (Saint-Louis de Marie-Galante)

La mobilisation des enseignants ne faiblit pas en Guadeloupe. Ce matin, de source syndicale, ce sont 90% des collèges qui ont fermé leurs portes ainsi que de nombreux lycées. Après 40 jours de conflit, les profs sont donc plus que jamais décidés à dire non à la réforme des retraites. S'ils réclament le retrait du projet, ils mettent également en avant des revendications plus "locales", comme le classement de toute l'Académie en Réseau d'Education Prioritaire ou le retour des 72 suppréssions de postes.A voir le Lycée Baimbridge de Pointe-à-Pitre ce matin: images Olivier DufloDès demain les syndicats appellent de nouveau au blocage des établissements en Grande Terre et en Basse-Terre.Des rassemblements sont prévus devant les établissements où doit se rendre le Recteur.