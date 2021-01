Règles d'hygiène et sanitaires : fermeture d'un restaurant, aux Abymes, par la police et la DAAF

Nadine Fadel •

Une fermeture administrative

Le restaurant "La table d'Edeline", situé à Chauvel aux Abymes, a fait l'objet d'une fermeture administrative, ce mercredi 13 janvier 2021, immédiatement après un contrôle sanitaire et réglementaire effectué par deux agents de la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) et un enquêteur de la sûreté départementale. Les règles d'hygiène et sanitaires n'y sont manifestement pas respectées.

Le non-respect des règles d'hygiène et sanitaires expose le consommateur à des risques qui peuvent s'avérer importants et graves pour sa santé. Police nationale de la Guadeloupe



Des manquements relevés dans un 2ème restaurant

Un deuxième établissement a également été contrôlé, ce jour-là ; à Pointe-à-Pitre, cette fois.

Cette descente, sur place, a été programmée suite au signalement d'un cas d'intoxication alimentaire ; un client y a contracté la ciguatera, une maladie causée par la consommation de poissons contaminés par une toxine appelée "ciguatoxine".

De nombreux défauts ont été constatés, dans le restaurant et des denrées alimentaires impropres à la consommation ont été détruites.

Des suites judiciaires possibles

Dans les deux cas, les propriétaires n'ont pas été en mesure de produire leurs documents de gestion de leurs établissements.

Ce manquement leur a valu une convocation, par l'enquêteur de la sûreté départementale.

La police nationale a publié, sur sa page Facebook, les photos de ces contrôles sanitaires et réglementaires. Elles se passent de commentaires... de même que la vidéo ci-dessous :

©Police nationale

©Police nationale