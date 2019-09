La rentrée c'est aujourd'hui...

A cette rentrée, notre académie comptera 2 033 élèves de moins (public et privé confondus). Cette diminution concerne principalement le premier degré avec 1 207 élèves de moins. Ainsi, nous accueillerons 91 821 élèves au sein de 301 écoles et 90 établissements scolaires. Ils seront plus exactement 44 330 à l’école, 25 760 au collège et 21 731 au lycée.

Des changements et des réformes

* Pragmatisme parce que nous devons regarder les défis qui se présentent à nous avec lucidité et le souci de toujours évaluer notre action.

* Collectif parce que seule la force collective nous permettra de réussir et de nourrir l’ambition que nous portons chacun pour ce territoire riche de sa diversité.

Rentrée aussi en Guyane et en Martinique :

C'est le recteur d'Académie lui-même qui, au cours d'un point presse lundi dernier, donnait les chiffres-clef de cette rentrée scolaire en Guadeloupe.VOIR :Tous ces élèves seront accueillis par 3 450 enseignants dans le 1er degré et 4 250 enseignants dans le 2nd degré qui ont fait leur rentrée des vendredi dernier.Une année scolaire au parcours balisé par les réformes et les projets. Au niveau national, elle sera marquée par la mise en place de :- La loi pour l’école de la confiance- La loi pour le droit de choisir son avenir professionnel- Le plan pauvreté- Le livre bleu outre-merEn Guadeloupe, un effort particulier sera fait pour l'accueil des élèves en situation de handicap dont la proportion représente 3,48% de la population totale, soit 2 543 élèves. Un nombre qui a augmenté de 8,5 points entre 2017 à 2018.L'Académie a donc mis en place plusieurs actions et dispositifs pour cette année.Pour cette rentrée 2019, elle crée :2 ULIS dans le second degré (1 en lycée professionnel et 1 en collège),5 unités d’enseignement externalisées (UEE),1 unité d’enseignement (UE) pour les élèves devant subir des interventions chirurgicales lourdes.Par ailleurs, 1 enseignant itinérant sera chargé de sécuriser la première scolarisation en maternelle en partenariat avec les CAMSP (Centre Médico-Social Précoce).Enfin le recteur Mostafa Fourar souhaite assurer la sérénité à nos jeunes et favoriser leur ouverture aux autres suppose un travail collaboratif sur les questions de santé et de sécurité. Pour lui, deux mots vont caractériser les actions à venir : Pragmatisme et Collectif.