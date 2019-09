70 655 élèves effectuent la rentrée 2019 en Martinique

Ce qui change à la rentrée 2019 / 2020

Lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge en abaissant l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans.

Instaurer une visite médicale à l'école dès 3 ans pour un meilleur suivi des enfants.

Créer un grand service public de l'école inclusive

Consacrer le droit des élèves à suivre une scolarité sans harcèlement

Éduquer au développement durable de la maternelle au lycée

Renforcer le contrôle de l'instruction dispensée dans la famille

Mieux former les professeurs dans des instituts nationaux supérieurs

S'ouvrir sur le monde avec les établissements publics locaux d'enseignement international

Combattre le décrochage des jeunes les plus fragiles avec l'obligation de formation jusqu'à 18 ans

Améliorer le système scolaire français avec le Conseil d'Évaluation de l'École

Permettre une entrée progressive dans la carrière de professeur

L'Éducation Nationale subit en particulier, les conséquences de la chute démographique en Martinique. En cette rentrée scolaire 2019 / 2020,, sont inscrits. C'est unepar rapport à la précédente rentrée.Les élèves sont au nombre de 33 975 dans le premier degré et 36 680 dans le second degré. Ils sont répartis danspublics et privés (253 écoles, 54 collèges et 32 lycées).(dont 2804 professeurs des écoles, 2808 professeurs de lycées et collèges..).Le