Une rentrée scolaire 2020 inédite encadrée par une circulaire du ministère de l'Education

Après avis du Haut conseil de la santé publique et du conseil de Défense, le ministère de l’Education a publié vendredi soir une circulaire pour encadrer la rentrée de septembre. Parmi les mesures, les gestes barrière, ou le lavage des mains et un renforcement de l'accompagnement des élèves.

Guadeloupe La 1ère •

Une rentrée scolaire placée sous le signe des gestes barrières

Un plan de continuité pédagogique bientôt disponible, en cas de 2e vague

Effacer les inégalités

Un accompagnement poussé de l'élève

Après une annés scolaire 2019-2020 inédite, les élèves sont actuellement en grandes vacances. Toutefois se profile la rentrée 2020, qui sera tout aussi singulière, en raison de la pandémie de coronavirus et de conditions sanitaires encore floues.ans sa circulaire publiée vendredi 10 juillet, Jean-Michel Blanquer a confirmé que les cours se feront bien en présentiel. "Tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire. Afin de garantir la santé des élèves et des personnels, et eu égard à la situation épidémique à la date de la présente circulaire, le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré" indique le texte.Et comme en fin d'année, des mesures sanitaires seront appliquées comme le prévoit la circulaire : "Gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent être respectées dans les espaces clos ainsi que dans les transports scolaires, nettoyage et aération des locaux".Des recommandations prises en accord avec l'avis du Haut conseil de la santé publique et du conseil de DéfenseMalgré le déconfinement mi-mai et la réouverture progressive des établissements scolaire, de nombreux enfants n’ont jamais repris le chemin de l’école.Le ministère n'exclut pas que la situation sanitaire puisse se dégrader. Ainsi, "dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d’une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique, consultable dans les prochains jours sera mis en place pour assurer l’enseignement à distance", explique la circulaire."L’objectif prioritaire de cette rentrée est d’établir un cadre serein propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective. Il s’agit de résorber les écarts qui ont pu naître de cette crise sanitaire, ce qui implique d’identifier les besoins propres à chaque élève et d’y répondre de manière personnalisée", martèle le ministère. Pour ce faire, il annonce mobiliser notamment "1 500 000 heures supplémentaires pour renforcer l’accompagnement personnalisé et l’aide aux devoirs et 130 000 heures d'assistants d'éducation (AED) d'ici le mois de décembre, pour accompagner le début d'année".Le confinement et la crise sanitaire ont en effet creusé certaines inégalités : 4% des élèves ont décroché, selon le ministère. Parfois "beaucoup plus", témoignent de nombreux enseignants, qui disent avoir, pour certains, perdu jusqu’à "un tiers de la classe".En début d'année scolaire, l'ensemble des enseignants devra veiller à ce que les élèves maîtrisent les connaissances et les compétences indispensables à la poursuite de leur année dans de bonnes conditions. Le but sera d'identifier au mieux les besoins des élèves.Des évaluations, en début de CP et de CE1 auront lieu du 14 septembre au 2 octobre, celles prévues en milieu de CP, du 18 au 29 janvier, en début de 6e, à partir du 14 septembre. "En mathématiques, l'accent est mis sur la résolution de problèmes et, en français, sur la compréhension de textes longs. En outre, un test de fluence en lecture, permettant une appréciation immédiate, est désormais ajouté. Ce test est réalisé dans les premiers jours de l'année de 6e" précise le texte.