Rentrée scolaire 2024 des personnels d'encadrement de Guadeloupe : "ne laisser aucun élève au bord de la route"

C'est jour de rentrée pour les personnels du rectorat, les personnels d'encadrement et les directeurs d'école de l'Académie de Guadeloupe. Une rentrée placée sous le signe de l'amélioration de la réussite des élèves. Des élèves moins nombreux qu'en 2023 et des moyens moins élevés. Mais avec un mot d'ordre repris par tous "ne laisser aucun élève sur le bord de la route".

Alexandre Houda, Carole Petit •

Selon les prévisions il y aura à la rentrée 2024 en Guadeloupe, 1246 élèves en moins, soit 1,6% de baisse des effectifs par rapport à 2023. Depuis 2014, la baisse est constante, 25% d'élèves en moins dans le 1er degré et 16,5% d'élèves en moins dans le second degré, ce qui implique "une baisse des moyens corrélative". La rectrice d'académie de Guadeloupe, Christine Gangloff-Ziegler, n'en dira pas plus. Les mots "postes d'enseignants" ne seront pas prononcés. La rectrice nuance cependant son propos. Selon elle, les moyens n'ont pas baissé aussi vite que les effectifs, ce qui laisse des taux d'encadrement mieux disant.

Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l'académie de Guadeloupe sur les moyens de la rentrée • ©Alexandre Houda et Christian Danquin - Guadeloupe la 1ère

Après les questions qui fâchent, les améliorations, taux de réussite aux examens, taux de présence à l'école.

Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l'académie de Guadeloupe • ©Alexandre Houda et Christian Danquin - Guadeloupe la 1ère

Côté proviseurs de lycée ou principaux de collèges, les attentes pour cette rentrée ce sont d'accompagner toujours mieux les élèves. Pour Lydie Laumord qui arrive de l'académie de Créteil pour prendre ses fonctions de proviseure adjointe du lycée Raoul Georges Nicolo à Rivières des Pères à Basse-Terre, le mot d'ordre à retenir est "de ne laisser aucun élève au bord de la route".

Lydie Laumord, proviseure adjointe du lycée Raoul Georges Nicolo • ©Alexandre Houda et Christian Danquin - Guadeloupe la 1ère

Même credo chez Liala Foumann, principale du collège Alexandre Isaac aux Abymes, ce qui prime c'est la cohésion entre tous les personnels pour n'exclure aucun élève du parcours scolaire.

Liala Foumann, principale du collège Alexandre Isaac • ©Alexandre Houda et Christian Danquin - Guadeloupe la 1ère

Rendez-vous la semaine prochaine pour la rentrée des élèves et la mise en application de cette feuille de route.