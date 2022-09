Rentrée scolaire : des commandes de livres toujours en attente

Déjà deux semaines depuis la reprise des cours et pour certains parents, tout n'est pas encore normatif, et pour cause : beaucoup de manuels scolaires ou cahiers d’activité (de français, maths, histoire-géo ou physique-chimie) sont en attente dans les librairies. Un insupportable retard selon eux, une circonstance récurrente selon les libraires.

Tout d'abord, on le sait, les délais d'acheminement sont particulièrement longs vers l'Outremer, notamment pour les livres scolaires. Quand il faut 48 à 72 heures dans l'Hexagone pour obtenir sa commande, il faut compter 15 jours par avion pour l'Outremer. Mais ce n'est pas le moyen d'acheminement privilégié par les libraires. Les livres scolaires sont acheminés par bateau, c'est plus économique. Du coup on arrive facilement à des délais d'attente de 4 à 6 semaines. Ensuite, en raison de la pénurie mondiale de papier, beaucoup de livres n'ont pas été réimprimés ; pour ne pas se retrouver avec trop de livres invendus sur les bras, les imprimeurs ont attendu, aussi longtemps qu'ils pouvaient, de connaître les références choisies par les professeurs pour la rentrée. Les professeurs de leur côté ont attendus eux-mêmes de connaître leur emploi du temps et les niveaux de classes qu'ils auraient à la rentrée pour affiner leur liste de fournitures. Les parents d'élèves à leur tour ont attendus que les professeurs arrêtent une liste scolaire... Des livres qui manquent une année de rentrée normale Bref, le serpent se mord la queue, l'information arrive partout tardivement et au final, éditeurs, professeurs, parents d'élèves et bien sûr les élèves, se retrouvent sous pression à la rentrée. Et cette rentrée scolaire 2022, ne l'oublions pas, est bien différente de celle de l'année dernière : la rentrée 2021 avait été reportée de deux semaines, en raison de la crise sanitaire. Les retardataires avaient bénéficié d'un délai supplémentaire pour acheter les dernières fournitures. Mais pas de rentrée retardée cette année, les retardataires étaient plus nombreux cette année selon un libraire de la place

