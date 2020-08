Rentrée universitaire : l'Université des Antilles propose des cours de soutien aux nouveaux bacheliers

Le pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles n'est pas en vacances et met en place le dispositif Campus de la réussite du 17 au 31 août. Les nouveaux bacheliers y sont les bienvenus pour des remises à niveau et des cours de soutien.

Sébastien Gilles avec Laurence Théatin •

Didier Destouches, Chargé de communication du pôle Guadeloupe, vice doyen faculté de droit et sciences éco

Covid 19 oblige, l'année scolaire a été très perturbée. Les lycéens ont passé leur baccalauréat dans des conditions inédites et inégales. Les plus désavantagés ont été les milieux les plus défavorisés.En Guadeloupe, le pôle régional de l’Université des Antilles propose aux primos-entrants (nouveaux bacheliers) volontaires des cours de soutien et de remise à niveau dans des domaines clefs tels que l'expression écrite la physique ou encore les mathématiques.Une manière de préparer ceux qui le souhaitent à une rentrée future dont on ne connait qu’assez peu les contours et leur permettre ainsi de mettre toutes les chances de leurs côtés.Les précisons de Didier DESTOUCHES Chargé de communication du pôle Guadeloupe et vice doyen de la faculté de droit et sciences éco.Il est interrogé par Sébastien GILLESUn volume de 50 heures par étudiant est ouvert pour 400 jeunes sur les campus de Fouillole, à Pointe-à-Pitre et de Camp Jacob, à Saint-Claude.