Réouverture des écoles le 11 mai : impossible pour Terre de Haut

Terre de Haut a officiellement communiqué sa décision de ne pas rouvrir ses écoles. Il considère impossible de mobiliser dans des délais très courts, les moyens exceptionnels d’application du protocole sanitaire de l’Education nationale.

Laurence Theatin •

Le maire de Terre de Haut ne rouvrira pas les écoles élémentaire et maternelle de sa commune le 11 mai.Il considère que le protocole sanitaire à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des élèves, des enseignants et des personnels est "extrêmement lourd, complexe et difficilement applicable".Un protocole très lourd et coûteux qui serait à mettre en œuvre pour un très faible nombre d'élèves, 5 sur 29 en école maternelle et 14 sur 67 au primaire.Louly Bonbon met en avant le caractère anxiogène engendré par le déconfinement alors que le virus circule toujours dans notre Département, des difficultés matérielles en termes d'approvisionnement des moyens de protection et une formation des personnels à mettre en œuvre dans des délais très courts.

Réouverture écoles de Terre de Haut