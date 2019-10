ERIC STIMPFLING

ME DANIEL DEMOCRITE

ME GERARD PLUMASSEAU

Lourd réquisitoire de l'avocat général à l'encontre de Lucette Michaux-Chevry. Poursuivi pour favoritisme, non respect du code de l'environnement, de la santé, l'ancienne présidente de la Communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre risque aujourd'hui d'écoper d'une peine de la prison avec sursis, d'être déclarée inéligible, et d'écoper d'une supression de ses droits civiques et une interdiction définitive d'exercer une fonction publiqueUn réquisitoire qui a entrainé les vives réactions des avocats de Lucette Michaux-ChevryLe Tribunal Correctionnel de Basse-Terre prononcera son délibéré le 19 novembre prochain.