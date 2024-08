Un temps plus clément en Guadeloupe tandis que la tempête tropicale Ernesto frappe le nord-est des Caraïbes

La tempête tropicale Ernesto a déversé des pluies torrentielles sur l'est de Porto Rico tôt mercredi et a laissé des centaines de milliers de personnes sans électricité sur le territoire américain alors qu'elle menaçait de se transformer en un ouragan majeur en route vers les Bermudes.

Associated Press, Guadeloupe La 1ère •

Alors Une veille d'ouragan est restée en vigueur pour les îles Vierges britanniques alors qu'Ernesto commençait à se déplacer au-dessus des eaux libres.

La tempête était située à environ 135 kilomètres au nord-nord-ouest de San Juan, à Porto Rico. Il avait des vents maximums soutenus de (110 km/h) et se déplaçait vers le nord-ouest à 26 km/h.

"Bien qu'il soit possible qu'Ernesto soit déjà un ouragan, les données radar ne permettent pas encore une mise à niveau", a déclaré le National Hurricane Center de Miami.

Ernesto devrait se transformer en ouragan plus tard mercredi matin.

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour Porto Rico, et les îles proches de Vieques et Culebra ainsi que pour les îles Vierges américaines et britanniques.

Ernesto devrait se déplacer en eaux libres pour le reste de la semaine et se rapprocher au plus près des Bermudes samedi.

On s'attend à ce qu'elle devienne une tempête majeure de catégorie 3 dans les prochains jours, les prévisionnistes avertissant de fortes houles le long de la côte est des États-Unis alors que la tempête se déplace vers le nord-nord-ouest dans l’Atlantique.

Entre 100 et 150 mm de pluie sont attendus aux États-Unis et dans les îles Vierges britanniques, et entre 150 et 200 mm à Porto Rico, avec jusqu'à 250 mm dans les zones isolées.

Le gouvernement des îles Vierges américaines a signalé une panne d'électricité sur toute l'île de Sainte-Croix, tandis qu'à Porto Rico, plus de 300 000 clients étaient privés d'électricité.

Mardi soir, l'Agence fédérale américaine de gestion des urgences avait averti les habitants des deux territoires américains de se préparer à des "pannes de courant prolongées".

La société qui gère le transport et la distribution d’électricité à Porto Rico, a déclaré mercredi matin que sa priorité était de rétablir l’électricité dans les hôpitaux, la société d’eau et d’égouts de l’île et d’autres services essentiels.

Le réseau électrique de Porto Rico a été rasé par l’ouragan Maria en septembre 2017, une tempête de catégorie 4 - qui avait également frappé la Dominique et particulièrement le sud Basse-Terre en Guadeloupe - et il reste fragile alors que les équipes continuent de reconstruire le système.

Tout le monde n’a pas les moyens d’acquérir un générateur sur cette île de 3,2 millions d’habitants avec un taux de pauvreté de plus de 40 %.

Le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, a annoncé mardi soir que le président américain Joe Biden avait approuvé sa demande d'utilisation de fonds d'urgence à la suite de la tempête tropicale.

Ernesto est la cinquième tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique cette année.

Les différents centres de prévisions météorologiques ont prédit cette année une saison des ouragans dans l’Atlantique très active en raison des températures océaniques record. 17 à 25 tempêtes nommées, dont quatre à sept ouragans majeurs de catégorie 3 ou supérieure ont été annoncées.